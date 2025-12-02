Corte de Metro, dos policías heridos y varios detenidos en una persecución a manteros en Madrid

La circulación de la Línea 5 del Metro de Madrid fue suspendida temporalmente esta tarde de lunes, 1 de diciembre, debido a una peligrosa persecución policial que se inició contra la venta ambulante ilegal en la Gran Vía.

La operación, que movilizó a miembros de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Centro Norte y de Centro Sur, terminó con varios vendedores ambulantes detenidos y dos agentes heridos. El incidente comenzó en la superficie pasadas las 2 de la tarde, cuando varios vendedores de productos falsificados («manteros») emprendieron la huida al detectar la presencia policial.

La escapada continuó hacia un acceso al suburbano, concretamente a la estación de Gran Vía de la Línea 5, donde los agentes se sumaron a la persecución a la carrera.

Tensión en el andén y suspensión del servicio

La situación alcanzó su punto de máxima tensión en los andenes, ya que algunos de los individuos lograron adentrarse en los túneles de la red. Esta acción obligó a la suspensión inmediata del servicio de la Línea 5 entre las estaciones de Gran Vía y Chueca, por estrictos motivos de seguridad.

Durante la estampida, los vendedores ambulantes empujaron a un vigilante de seguridad y agredieron a un agente de policía. El balance de la intervención fue de dos agentes lesionados: uno con contusiones varias y el otro con una lesión específica en el talón. La intervención se saldó con varios vendedores detenidos.