Barajas presenta una exposición en recuerdo de las víctimas del primer atentado yihadista en España

El Centro Cultural Gloria Fuertes alberga desde hoy la muestra El Descanso. 40 años del primer atentado yihadista masivo en España, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo con la colaboración de la Junta Municipal de Barajas.

El concejal-presidente del distrito, Juan Peña, junto a tres víctimas del ataque, ha inaugurado esta mañana la exposición, centrada en el atentado perpetrado en el restaurante El Descanso el 12 de abril de 1985, en el que 18 personas fueron asesinadas y 84 resultaron heridas.

En su intervención, Peña ha señalado que esta exposición concita “el más absoluto consenso de todos los grupos políticos que conforman el Pleno del distrito» y ha agradecido a la Fundación Víctimas del Terrorismo el trabajo dedicado a la elaboración de la muestra, subrayando que «el terrorismo sigue entre nosotros, por lo que la barbarie, el dolor y el llanto que supone cada atentado no pueden caer en el olvido». Asimismo, ha destacado que, «tras recorrer parte de la geografía española, la exposición llega por fin a su casa, al distrito que sufrió este atentado».

La muestra ofrece una aproximación didáctica a la evolución histórica del terrorismo yihadista en España desde mediados de la década de los ochenta hasta la actualidad, a través de una selección de fotografías del fondo documental de la Agencia EFE, complementadas con imágenes cedidas por familiares de las víctimas, un pódcast con sus testimonios y material audiovisual del archivo documental de RTVE. Puede visitarse de forma gratuita en el Centro Cultural Gloria Fuertes (avenida de Logroño, 179) hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 21:00 horas.