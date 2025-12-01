Casi 4 millones de personas usaron la EMT este ‘Black Friday’, 400 más que el censo de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de «muy satisfactorios» los resultados de movilidad del pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración del ‘Black Friday’. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid registró una cifra de usuarios «sencillamente espectacular», superando los 3,9 millones de viajeros en autobús.

Según los datos ofrecidos por el alcalde, un total de 3.922.000 personas utilizaron los autobuses de la EMT durante el fin de semana. Esta cifra representa 400 personas más que en el censo oficial de la ciudad de Madrid, un dato que Martínez-Almeida consideró un «éxito». El alcalde atribuyó el incremento a la «confianza» que genera el servicio, además de su «garantía de puntualidad, de frecuencia y de periodicidad del paso por las diferentes líneas».

El notable aumento de usuarios coincidió con la medida de gratuidad del servicio de autobuses de la EMT, que estuvo activa durante las tres jornadas del ‘Black Friday’: 28, 29 y 30 de noviembre. Durante este periodo, viajar en cualquiera de los autobuses municipales, con excepción de la línea Express Aeropuerto, fue gratuito, aunque los viajeros debían validar su título de transporte o solicitar un billete sencillo sin coste al conductor.

El alcalde ha resaltado que, a pesar del «trasiego enorme de personas», no se produjeron incidentes ni alteraciones de la convivencia, ya que «todo ha transcurrido de manera pacífica».

BiciMAD también se sumó a la gratuidad

En línea con la estrategia municipal para impulsar la movilidad sostenible, el servicio de bicicleta pública eléctrica BiciMAD también se sumó a las jornadas de gratuidad por cuarta vez. Todos los viajes de hasta 30 minutos de duración en este sistema fueron gratuitos durante los tres días.

BiciMAD, que cuenta actualmente con 632 estaciones y 7.755 bicicletas, registró 9,95 millones de viajes solo en 2024, y en anteriores jornadas de gratuidad se superaron los 130.400 trayectos con contrato básico. La gratuidad se activó previendo un aumento significativo de la movilidad, especialmente en horario comercial y en el entorno del centro de la ciudad.