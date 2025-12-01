El Retiro homenajea a los periodistas Fernando Lázaro y Javier Cid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado hoy en el homenaje del Ayuntamiento a los periodistas Fernando Lázaro y Javier Cid, fallecidos recientemente. El Consistorio ha instalado sendas placas en su recuerdo en dos bancos del paseo de Colombia del parque de El Retiro, como reconocimiento a su legado en el mundo de la cultura y la comunicación.

Fernando Lázaro comenzó su trayectoria en Diario de La Rioja y Diario 16. Además, fue uno de los fundadores de El Mundo, donde ejerció como redactor jefe. Destacó por investigaciones relevantes como los GAL o el caso Lasa y Zabala y recibió premios como el Alberto Jiménez-Becerril y el Forocompol.

Javier Cid desarrolló su carrera en medios de Unidad Editorial como Yo Dona y Telva y fue, posteriormente, jefe de sección en la revista Gran Madrid. Autor de dos novelas, fue reconocido con el Premio Alan Turing por su compromiso con los derechos LGTBI.

El Ayuntamiento ha colocado hasta ahora otras siete placas en bancos de El Retiro dedicadas a diferentes figuras destacadas del mundo de la cultura y la comunicación: al gestor cultural Alberto Anaut, al empresario y gestor cultural Enrique Salaberría, al escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, al pintor José Lucas, a la artista María Jiménez, al escritor y divulgador Mario Tascón y al periodista, escritor y corresponsal de guerra Ramón Lobo.