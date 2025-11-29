Madrid adelanta hasta 45.000 euros a los propietarios de viviendas vacías para que las reformen y alquilen

El Ayuntamiento de Madrid adelanta hasta 45.000 euros a los propietarios de viviendas vacías para que puedan reformarlas y destinarlas al alquiler asequible. Para ello, deben adherir las viviendas al programa ReViVa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). Este programa permite ceder viviendas vacías en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de tiempo determinado, con todas las garantías y cobrando la renta acordada, esté alquilado o no el inmueble.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha visitado una de las casi 200 viviendas que actualmente ya gestiona EMVS Madrid inscritas en el ReViVa. González ha resaltado que “este programa permite al Ayuntamiento recuperar las viviendas vacías y ponerlas en circulación como alquiler asequible, con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino”. De esta forma, ha explicado el delegado, “no solo aumentamos el parque de viviendas públicas, sino que contribuimos a reducir los actuales precios de alquiler, facilitando a los madrileños el acceso a un piso digno y asequible en cualquier distrito de la capital”.

A través de este programa, la empresa municipal realiza una gestión integral que incluye todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe totalmente de las gestiones desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento. EMVS Madrid también se hace cargo de los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, de las reparaciones ordinarias y del IBI. Además, todos los gastos relativos a la cesión, tanto la plusvalía como la inscripción en el Registro de la Propiedad, también son a cargo de la empresa municipal.

González ha destacado que el programa ReViVa resulta una buena opción para viviendas heredadas o para personas mayores que se trasladan a una residencia y no quieren vender su casa, pero sí contar con un ingreso extra. “También lo es para aquellos propietarios que quieran alquilar, pero tengan miedo a afrontar impagos de inquilinos”, ha añadido.

Respecto a los inquilinos, para acceder a las viviendas del programa ReViVa, deberán tener unos ingresos ponderados de hasta 5,5 veces el IPREM, es decir, no cobrar más de 63.800 euros brutos anuales en el caso de parejas o personas solteras, y no cobrar más de 68.400 euros brutos anuales en el caso de unidades familiares de cuatro miembros. Con estos inmuebles públicos, los futuros inquilinos se beneficiarán de precios entre un 15 % y un 20 % por debajo del mercado y nunca pagarán más del 30 % de su salario.

Todos los requisitos y condiciones para acceder al programa ReViVa tanto para inquilinos como para propietarios están publicadas en emvsmadrid.es.

Una vivienda de dos habitaciones en Moncloa–Aravaca por 745 euros al mes

El precio de renta de la vivienda de dos dormitorios y cerca de 43 metros útiles que esta mañana ha visitado González será, como máximo, de 745 euros mensuales, aunque sus futuros inquilinos nunca pagarán por ella más del 30 % de sus ingresos. De esta forma, se destina a los madrileños una nueva vivienda de alquiler asequible con una renta que está muy por debajo del precio de mercado.

La vivienda está situada en el distrito de Moncloa-Aravaca, fue construida en el año 1950 y presentaba un alto grado de deterioro, con instalaciones y acabados desfasados en el tiempo, ya que no había sido objeto de reformas desde hace más de 20 años. Dado su estado inicial, se ha realizado una reforma integral, manteniendo el mismo número de estancias y la distribución. Tras las actuaciones llevadas a cabo por EMVS Madrid, no solo se ha modernizado su aspecto, también se ha mejorado la sostenibilidad y eficiencia energética de la vivienda con la renovación de la carpintería exterior y las instalaciones de fontanería y electricidad.

La empresa municipal se ha hecho cargo de los electrodomésticos como la campana extractora, la vitrocerámica, el horno, el frigorífico, el microondas, la lavadora y el lavavajillas, sin ningún coste para la propiedad. El coste de toda la reforma ha sido de 37.000 euros, que se irán descontando poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario. Cuando el inmueble necesita obras, como en el caso de esta vivienda, EMVS Madrid adelanta el coste hasta 45.000 euros al 0 % de interés y se hace cargo del IVA. Este anticipo se descuenta poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario de la vivienda, por lo que logra mejorar y modernizar su piso sin sufrir las complicaciones y molestias que suelen derivarse de estos procesos.

La cantidad a descontar se establece teniendo en cuenta la duración del contrato de usufructo: mínimo cinco años hasta un máximo de diez. Hasta el momento, todas las viviendas incorporadas han hecho reformas. El 8 % de ellas ha precisado solamente de algunos ajustes, mientras que en el 27 % se ha hecho reforma parcial y en el 65 % de las viviendas se ha realizado una reforma integral.