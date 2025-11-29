Detenido por violar y dar una paliza a su expareja tras quebrantar una orden de alejamiento en el distrito de Salamanca

Un hombre sobre quien pesaba una orden de alejamiento en vigor ha sido arrestado en el distrito madrileño de Salamanca acusado de cometer una agresión sexual con penetración y maltrato físico contra su pareja.

La detención se produjo después de que un familiar de la víctima alertara a los servicios de emergencia sobre un posible incidente de violencia en la vivienda. El sospechoso, que ya contaba con antecedentes penales y había sido arrestado en ocasiones anteriores, se encontraba en el domicilio de la víctima, quebrantando así la medida cautelar impuesta por un juzgado.

Las autoridades confirmaron que, a pesar de la orden de alejamiento, ambos implicados seguían empadronados en la misma residencia. Al llegar al inmueble ubicado en el distrito de Salamanca, agentes de la Policía Municipal se encontraron con la víctima, una mujer peruana de 29 años, en un estado de gran alteración, solicitando auxilio inmediato.

Paliza y violación

La mujer relató a los policías haber sido violada y agredida con una paliza. Los agentes pudieron comprobar in situ que la joven presentaba marcas visibles que evidenciaban los malos tratos. Tras la intervención, la mujer fue atendida y trasladada por el equipo sanitario del SAMUR-Protección Civil al hospital Gregorio Marañón para recibir tratamiento médico.

El presunto agresor, que negó los hechos ante el interrogatorio policial, fue detenido por tres cargos graves: malos tratos, agresión sexual con penetración y quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento.