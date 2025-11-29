Madrid ha atendido ya a 13.000 mujeres en sus puntos para víctimas de violencia en lo que va de año

La Comunidad de Madrid ha atendido en los primeros seis meses de este año a más de 13.000 mujeres en los 56 Puntos Municipales para víctimas de violencia. Estos dispositivos, en colaboración con los ayuntamientos, tienen como objetivo ofrecer asistencia psicológica y social individualizada, asesoramiento jurídico y seguimiento de las órdenes de protección o resoluciones judiciales.

Durante este tiempo, también han prestado apoyo a más de 1.300 menores y más 850 familiares, superando los 180.000 en toda la red, en municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Leganés, Mejorada del Campo, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos o Valdemoro, entre otros. El Ejecutivo madrileño invierte para ello más de 11 millones de euros anuales.

Destacan también otros recursos de la Administración regional en esta materia, como el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), con el que Madrid se convirtió en 2009 en pionera en este tipo de asistencia, y que se une a los dos de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales.

Además, el Ejecutivo autonómico ha abierto este año un dispositivo pionero para ayudar a mujeres a dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual y que tengan hijos.

La Comunidad de Madrid dispone de la red pública más completa de España, y desde la aprobación de la normativa autonómica en 2005 sobre violencia contra la mujer se ha desarrollado un gran número de recursos de emergencia, acogida y pisos tutelados que suman 324 plazas residenciales para víctimas, sus hijos y personas a su cargo.