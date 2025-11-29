Cortada la circulación en la Línea 10 de Metro de Madrid con varias estaciones afectadas (29/11)

El servicio de la Línea 10 de Metro de Madrid entre las estaciones de Batán y Casa de Campo ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este sábado, 29 de noviembre, desde las 07:00 horas. Los trenes en el resto de la línea están sufriendo fuertes demoras.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución de dicha incidencia ha sido inicialmente de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 08:14 se ha actualizado a «más de 1 hora».

A las 09:00 horas aún sigue interrumpido el servicio, dos horas después. Aunque el corte en la Línea 10 de Metro de Madrid ha interrumpido el servicio en las estaciones de Batán y Casa de Campo, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

Línea 10 de Metro

La línea 10 del Metro de Madrid recorre su área metropolitana de norte (San Sebastián de los Reyes) a suroeste (Alcorcón), siendo la única que tiene ambas cabeceras fuera del término municipal de la capital. Es la tercera línea por número de estaciones (tras la línea 1 y la 5), contando con 31 (igual que la línea 7), con andenes de 115 metros entre Tres Olivos y Puerta del Sur y de 90 m entre Montecarmelo y Hospital Infanta Sofía; y es también la tercera por longitud (tras la línea 12 y la 9), con 36,514 km de vías en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida para su explotación comercial en dos tramos independientes en la estación de Tres Olivos, donde existe un andén central en el que es preciso cambiar de tren. El paso de la zona «central» de la línea hacia el «ámbito Metronorte» es directo, sin introducir billete, pero se necesita el título de transporte correspondiente para salir por los torniquetes de las estaciones comprendidas entre La Granja y Hospital Infanta Sofía.

En sentido contrario el paso requiere introducir un billete válido para Metro de Madrid en Tres Olivos. También es necesario poseer un título de transporte adecuado para salir por los torniquetes de Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur.