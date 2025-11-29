Desmantelada una extensa “entidad bancaria para el narco” con 16 detenidos en Madrid 

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una célula “hawalla” dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional. Han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder “hawalladar”, que erigían una “entidad bancaria para el narco” realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula “hawalla” en una vivienda situada en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder “hawalladar”, quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.

La organización actuaba como una “entidad bancaria para el narco” a través de la “hawalla”. De esta forma, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este “hawalladar” o “cambista” para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les devuelva la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten. El dinero transferido se incorporaba el flujo legal del dinero o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.

Ocho registros en inmuebles

Finalmente se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-.

Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama. Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.