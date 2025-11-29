ComunidadNoticiasSalud

Madrid compra 790.000 vacunas frente al herpes zóster y el neumococo por 86,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la adquisición de 790.000 dosis de vacunas para reforzar la protección frente al herpes zóster y las enfermedades causadas por el neumococo, con una inversión total de 86,4 millones de euros para los años 2026 y 2027.

Del total, 80 millones de euros se destinarán a la compra de 640.000 viales para hacer frente al herpes zóster, indicadas para mayores de entre 65 y 80 años y para determinados grupos de riesgo. Este fármaco preventivo, incorporado al Calendario de Vacunación para toda la vida desde 2022, previene una enfermedad cuya incidencia aumenta a partir de los 50 años y que puede derivar en complicaciones graves, como la neuralgia posherpética.

Asimismo, el segundo contrato aprobado por el Consejo de Gobierno permitirá a la sanidad pública madrileña disponer el año próximo de 150.000 dosis de vacuna neumocócica conjugada quincevalente, por un importe de 6,4 millones de euros.

Con este suministro se aspira a cubrir al 100% de los menores para quienes está indicada esta inoculación, especialmente los niños de un año, que reciben pautas a los 2, 4 y 11 meses, y aquellos de hasta 18 años que no tengan completado el calendario vacunal.

La inmunización frente a esta bacteria es la forma más efectiva de prevenir un elevado número de enfermedades y sus posibles complicaciones y ha conseguido disminuir de manera significativa la resistencia a los antibióticos que se utilizan cuando hay que tratar determinadas patologías.

