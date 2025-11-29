El Ayuntamiento dedica una nueva plaza al Tío Caracoles, referente del flamenco y figura cultural de Caño Roto (Latina)

El Ayuntamiento de Madrid incorpora a su callejero oficial la nueva plaza del Tío Caracoles, situada en la confluencia de las calles de Ariza, Escalonilla y Alcaraván, en el barrio de Caño Roto. Con esta denominación se materializa el acuerdo aprobado por mayoría en la Junta Municipal de Latina el pasado mes de abril.

La nomenclatura rinde homenaje al Tío Caracoles, figura fundamental en la historia musical del barrio y uno de los nombres imprescindibles para entender el origen del sonido flamenco que caracterizó a Caño Roto durante la segunda mitad del siglo XX. Guitarrista y maestro de artistas, trabajó en tablaos madrileños durante los años sesenta y transmitió su conocimiento a varias generaciones de músicos, entre ellos sus hijos —Nani y Juanito— y otros vecinos que acabarían destacando en la escena flamenca.

Su influencia trascendió la enseñanza y la interpretación musical. El Tío Caracoles construía sus propias guitarras y fue una pieza clave en la creación de una identidad sonora que más tarde contribuiría al nacimiento de la rumba catalana y al reconocido estilo ‘sonido Caño Roto’, referencia nacional e internacional dentro del flamenco urbano y contemporáneo.

La propuesta valora la aportación cultural del homenajeado no solo al distrito y a la ciudad, sino también a la tradición flamenca española, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Su legado refleja la importancia del pueblo gitano en la historia del flamenco y en la creación de un patrimonio artístico compartido que forma parte de la identidad cultural de España.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Madrid busca preservar la memoria del barrio y de sus referentes culturales, subrayando la importancia de Caño Roto como enclave histórico para la evolución del flamenco y la música popular contemporánea.