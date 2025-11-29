El programa QuedaT de ocio educativo para jóvenes sumará una nueva sede en el distrito Salamanca

El programa de prevención socioeducativa QuedaT.com del Ayuntamiento de Madrid, con el que se realiza una intervención social con adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años mediante actividades gratuitas de ocio y tiempo libre, cuenta con un nuevo contrato de licitación, con un presupuesto plurianual de 5,7 millones de euros, que permitirá asegurar la continuidad del recurso entre mayo de 2026 y abril de 2028, con posibilidad de prórroga por 24 meses adicionales.

QuedaT.com actúa en barrios que presentan mayores dificultades socioeconómicas mediante educación de calle, dinamización de espacios juveniles y actividades gratuitas orientadas al desarrollo personal, la inclusión, la convivencia intercultural y la prevención en salud desde un enfoque biopsicosocial.

Principales novedades del nuevo contrato

El nuevo contrato incorpora mejoras relevantes que ampliarán el alcance y la calidad del programa. La principal novedad es la apertura de una nueva sede en el distrito de Salamanca, que se sumará a las 16 actuales. Además, el centro de San Blas-Canillejas se trasladará a un local municipal en la calle de Montamarta, lo que permitirá disponer de instalaciones más adecuadas.

El servicio extenderá también su horario de apertura, que pasará a incluir los lunes, de modo que las actividades se desarrollarán de lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Asimismo, se reforzarán las actividades intercentros, que cada sábado reunirán a jóvenes de distintas sedes para compartir dinámicas y proyectos comunes.

Por último, el contrato incorpora una nueva línea de intervención dedicada a la prevención de la soledad no deseada, que se sumará a los contenidos que ya se imparten en materia de prevención de la violencia de género, del racismo, de la LGTBIfobia, del cambio climático y de la seguridad digital.

El contrato se divide en dos lotes: el primero de ellos abarca Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas; el segundo incluye Arganzuela, Fuencarral-El Pardo, Chamartín, Salamanca, Tetuán, Hortaleza, Barajas, Moratalaz y Centro. El adjudicatario deberá disponer de 15 sedes: siete en el primer lote y ocho en el segundo, integrando las nuevas ubicaciones previstas.

Las cifras del programa en 2024

En 2024, el programa QuedaT.com registró más de 10.000 participantes, de los cuales casi 5.000 fueron participantes habituales, al haber asistido a más de cuatro actividades. QuedaT.com trabaja de forma coordinada con los Servicios Sociales y otros recursos municipales para derivar y acompañar a los menores en estos contextos de vulnerabilidad.

A lo largo del año se desarrollaron más de 8.500 actividades, casi 7.000 de ellas en las sedes del programa, mientras que las restantes tuvieron lugar en otros espacios públicos. Las propuestas abarcaron talleres y acciones de carácter artístico, cultural, de desarrollo personal, deportivo y lúdico. Además, se impulsaron más de 1.500 actividades en colaboración con entidades y asociaciones de los distritos.

El volumen total de asistencia superó las 150.000 participaciones, con cerca de 80.000 presenciales y 70.000 en línea a través del programa ‘Conecta 2.0’.