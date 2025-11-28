Tres atropellos en Madrid dejan dos muertos y un herido grave

La ciudad de Madrid ha registrado una jornada trágica este viernes, marcada por la ocurrencia de tres sucesos de tráfico que han resultado en la muerte de dos personas y han causado heridas de gravedad a una tercera.

Los incidentes, todos esta tarde de viernes, 28 de noviembre, se produjeron en diferentes ubicaciones, con circunstancias distintas en cada caso. Una de las víctimas mortales fue una mujer de edad avanzada, que perdió la vida tras ser arrollada en la calle Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, en el transcurso de la tarde. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar de los hechos solo pudieron confirmar su deceso.

El segundo suceso con resultado fatal tuvo lugar en la carretera de circunvalación M-50, a su paso por el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Un varón fue alcanzado por un vehículo en el kilómetro 37. La víctima se encontraba realizando el cambio de una rueda de su automóvil en el momento del impacto.

Un herido grave en el centro financiero

Además de las dos víctimas mortales, se ha reportado un tercer accidente que dejó a una persona en estado grave. Este atropello ocurrió en el número 12 del Paseo de la Castellana, una zona céntrica y de gran afluencia del distrito de Salamanca. El herido grave fue asistido por los servicios de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos. No se teme por su vida.

Las autoridades han abierto las investigaciones correspondientes en cada uno de los puntos afectados para determinar las causas exactas de estos siniestros viales.