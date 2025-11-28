DistritosLatina

Madrid Calle 30 organiza un circuito para enseñar educación vial a escolares de Latina

El circuito está dirigido a niños de 4º de primaria. Los participantes han podido adquirir conocimientos de seguridad vial a través de un vídeo informativo a cargo del personaje Trenty, con quien han podido aprender nociones básicas sobre los túneles de la M-30, además de responder preguntas sobre la materia.

La parte práctica de la actividad ha consistido en un juego de estilo escape room llamado ‘Aventura en el túnel’. Los alumnos han interactuado en un circuito de educación vial al aire libre equipado con señales y semáforos, en el que unos adoptan el papel de peatones y otros de conductores de patinetes.

