Convocan una manifestación este domingo contra los recientes ataques neonazis en Hortaleza

La plataforma social Hortaleza por la Convivencia ha convocado para este domingo, 30 de noviembre, una concentración pública en repulsa a una serie de ataques de carácter neonazi registrados en el distrito durante las últimas semanas. La acción busca condenar la escalada de violencia y el fascismo en el barrio.

El acto de protesta se celebrará a las 12:00 horas en la calle Santa Adela, justo frente a las instalaciones del colegio público Filósofo Séneca, una zona próxima al mercadillo dominical del barrio de la UVA de Hortaleza.

Agresiones recientes y pintadas

La convocatoria se produce tras varios incidentes que han generado alarma en la comunidad. Entre los ataques condenados se encuentran:

Agresión con gas pimienta a músicos: En la madrugada del pasado domingo, cinco individuos supuestamente neonazis atacaron con gas pimienta a cuatro músicos de origen portugués que habían actuado previamente en el Centro Social El Nido (calle Santa Susana). También resultó agredido uno de los organizadores del evento, miembro del Club del Disco de Hortaleza. Uno de los afectados tuvo que ser atendido por servicios sanitarios, y los hechos han sido formalmente denunciados ante la comisaría del distrito.

Vandalismo en sede vecinal: La sede de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo fue objeto de vandalismo con pintadas de esvásticas durante dos días consecutivos. Esta asociación alberga la sede del Club del Disco, cuyo organizador fue agredido.

La agresión a los músicos ocurrió alrededor de las 02:00 de la madrugada. Los artistas, mientras esperaban un taxi, fueron interceptados por los cinco hombres, quienes les rociaron el potente spray antes de darse a la fuga.

Ataques a menores migrantes

La plataforma también ha recordado otro suceso violento ocurrido una semana antes, el viernes 14 de noviembre, cuando tres jóvenes migrantes menores de edad fueron atacados igualmente con gas pimienta en Hortaleza. El incidente tuvo lugar en la puerta de un centro de ocio juvenil en la calle Mar Amarillo, donde un individuo les roció el spray desde el interior de un vehículo antes de huir. Los menores, residentes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, también necesitaron recibir atención médica.

Hortaleza por la Convivencia ha emitido un comunicado exponiendo que «Estas agresiones no son aisladas, responden a la escalada del fascismo, que va dirigido contra las organizaciones políticas, vecinales y contra la clase trabajadora migrante».