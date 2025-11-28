Más de 250 corales actuarán estas navidades en Sol con piezas de cámara, zambombada flamenca y góspel

La Comunidad de Madrid ofrece desde hoy y hasta el 31 de diciembre más de 300 actuaciones gratuitas de más 250 corales y agrupaciones de la región para celebrar la Navidad en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. El Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, que celebra este año su XXV aniversario, ha sido el encargado de abrir esta serie de recitales, en un acto al que ha asistido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Esta programación incluye la participación de 3.200 escolares pertenecientes a 65 coros de colegios de Educación Primaria y Especial, institutos de Secundaria y Centros Integrados de Música, que actuarán por las mañanas de los días lectivos en el ya tradicional escenario de los Villancicos en Sol, acompañando con sus voces a los madrileños y turistas que visiten el Belén.

También participarán los integrantes de 16 conservatorios, así como de diversas escuelas de música, que llevarán hasta este espacio piezas de cámara, una Big Band, una zambombada flamenca, un concierto dramatizado o un coro góspel, entre otras propuestas. Estas actuaciones podrán disfrutarse en horarios de mañana y tarde, incluidos los fines de semana.

Del mismo modo, actuarán agrupaciones pertenecientes a la Federación Coral de Madrid, de hospitales y otros elencos tanto amateurs como profesionales, así como músicos especializados en folclore tradicional español e hispanoamericano, todos ellos procedentes de distintos puntos de la región. Asimismo, el concierto de aniversario del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid tendrá lugar el próximo domingo 30 en el Auditorio Nacional.

Igualmente, el próximo 16 de diciembre, la Catedral de la Almudena acogerá la actuación de los ganadores del Certamen de Coros Escolares, en el que el pasado curso académico participaron 1.900 alumnos de 48 centros educativos. En esta convocatoria se valora la calidad de la interpretación músico-vocal, las cualidades del director, la variedad del repertorio y el grado de dificultad.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha organizado como todos los años su tradicional concurso de postales navideñas, que está abierto a los estudiantes de todos los colegios de Educación Primaria de la región. Las obras premiadas ilustrarán la felicitación navideña de los responsables de este departamento.