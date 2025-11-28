Cierre de la estación de Sol este viernes por la alta afluencia prevista

La estación de Sol de Metro y Cercanías suspenderá temporalmente el acceso de viajeros esta tarde de viernes, 28 de noviembre, como medida preventiva ante la gran concentración de público esperada en el centro de la capital.

La restricción, motivada por la afluencia masiva de personas debido al ‘Black Friday’ y a la programación de actividades navideñas, se extenderá aproximadamente durante tres horas. El cierre de los accesos a la estación está programado para iniciarse sobre las 18:10 horas, manteniéndose la inoperatividad de entrada y salida entre las 18:30 y las 21:30 horas, aproximadamente.

Motivos de la medida de seguridad

La decisión responde a la alta concentración de personas que se prevé en la Puerta del Sol. A la intensa actividad comercial que caracteriza al ‘Black Friday’ en la zona, se suma el acto de encendido del espectáculo de luz y sonido que se proyectará sobre la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, dando inicio a la campaña navideña.

Alteraciones en el servicio de transporte

El cierre afectará tanto a las redes de Metro como a las de Cercanías, modificando la prestación del servicio de la siguiente forma:

Cercanías: Los trenes que operan las líneas C-3 y C-4 no realizarán ninguna parada en la estación de Sol durante las tres horas que dure la restricción de acceso.

Los trenes que operan las líneas no realizarán ninguna parada en la estación de Sol durante las tres horas que dure la restricción de acceso. Metro de Madrid: La interconexión entre las líneas 1, 2 y 3 se mantendrá operativa, lo que significa que los usuarios podrán realizar transbordos dentro de la estación sin acceder a la superficie.

La interconexión entre las líneas se mantendrá operativa, lo que significa que los usuarios podrán realizar transbordos dentro de la estación sin acceder a la superficie. Estación de Gran Vía: Como medida adicional en las proximidades del centro, los trenes de la Línea 5 de Metro no se detendrán en la estación de Gran Vía, aunque el resto de las líneas de la red seguirán operando con normalidad.

Se recomienda a los viajeros y usuarios que se dirijan al centro de Madrid planificar sus trayectos utilizando paradas alternativas durante el periodo de cierre establecido.

Refuerzo de Metro y EMT

Este fin de semana de los días 28, 29 y 30, coincidiendo con el Black Friday, se prevé el mayor volumen de viajeros del año en Metro. El viernes se reforzará el servicio en la L1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. El sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11:00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar.