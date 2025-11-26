La Puerta del Sol se convierte en la ‘Fábrica de los Deseos’ por Navidad

La Comunidad de Madrid estrena este viernes, 28 de noviembre, un espectáculo visual de luz y sonido «sin precedentes» que transformará la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en una mágica Fábrica de los Deseos.

Adornos tradicionales, dulces navideños, regalos y, sobre todo, ilusión cobrarán vida hasta el 6 de enero mediante un videomapping que recorrerá distintos escenarios relacionados con estas fechas tan especiales, acompañado de una banda sonora creada para la ocasión.

Un gran calendario de Adviento irá tomando forma en la fachada, y cada uno de sus casilleros revelará un mundo mágico en el que los engranajes que fabrican deseos transportarán al espectador a espacios tridimensionales que parecen salir a su encuentro.

Con este montaje, la Comunidad de Madrid invita a todos los madrileños y a quienes la visiten esta Navidad a disfrutar de una proyección única, que además permitirá descubrir los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la región, en un viaje lleno de magia que culminará cada día con el lanzamiento simbólico de un deseo.

Los pases serán todas las tardes desde las 18.00 horas, hasta el 6 de enero.