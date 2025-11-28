Carabanchel celebra su I Feria de Asociaciones

La Junta Municipal de Carabanchel ha organizado esta mañana la I Feria de Asociaciones del distrito en el Centro de Servicios Sociales de Vista Alegre. En esta primera edición, han participado 15 entidades y asociaciones de Carabanchel que han presentado al vecindario los proyectos que están llevando a cabo.

El concejal Carlos Izquierdo ha señalado que este encuentro “visibiliza el trabajo que las asociaciones realizan y reafirma el valor del tejido asociativo como motor fundamental de participación, cohesión y progreso”.

Con esta iniciativa, la junta busca fomentar la participación activa de la ciudadanía en la construcción del futuro de Carabanchel. La feria, que está previsto que se repita anualmente, ha contado, además, con la participación del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Carabanchel, la comunidad educativa del distrito y entidades sociales y culturales.