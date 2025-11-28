ComunidadNoticiasSalud

Alerta alimentaria por presencia de metal y caucho en sopas de pollo vendidas en Madrid

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Rumanía relativa a la presencia de piezas de metal y caucho en sopa deshidratada.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos
  • Nombre de marca: Knorr
  • Aspecto del producto: Envasado
  • Número de lote: 527922C93 y 528022C93
  • Fecha de caducidad: 04/2027
  • Peso de unidad: 63 g
  • Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha, Galicia y Madridsi bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

