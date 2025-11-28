Echa a rodar el Tren del Quijote desde Madrid-Chamartín

Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, pone en circulación el Tren del Quijote el sábado 6 de diciembre, con origen en la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor y destino Alcázar de San Juan (Ciudad Real), para conocer los atractivos turísticos, culturales y etnográficos de esta localidad manchega, especialmente en todo lo relacionado con la temática quijotesca.

El viaje del Tren del Quijote se realizará desde la estación Madrid Chamartín a las 9:23 horas, con parada en Madrid Atocha Cercanías a las 9:40 horas. La llegada a la estación de Alcázar de San Juan será a las 11:12 horas. El tren de vuelta está previsto que parta de Alcázar a las 19:25 horas, para llegar a las 21:12 horas a la estación de Madrid Chamartín, previa parada en Atocha Cercanías a las 20:57 horas.

El precio del billete es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).

El billete de este tren turístico incluye además una visita guiada a la Antigua Fonda de la Estación, al Conjunto Palacial del Gran Prior, al Museo Casa del Hidalgo y a los Molinos de Viento. Los asistentes también podrán disfrutar de una visita y degustación en una bodega de la ciudad.

El Tren del Quijote tiene como objetivo el fomento del uso de los servicios de Renfe y la promoción de la localidad manchega con sus molinos, que inspiraron a Miguel de Cervantes para narrar la aventura más famosa de las que describe el Quijote y que da nombre a este producto turístico.