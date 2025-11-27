El PSOE denuncia que el Centro de Mayores de Aluche se construya «a costa» de las pistas del CEIP Amadeo Vives

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, representado por el concejal Pedro Barrero, ha manifestado su oposición frontal a la intención del Gobierno municipal de trasladar la ubicación del futuro Centro de Mayores y Centro de Día del barrio de Aluche (distrito Latina). El PSOE denuncia que la nueva localización propuesta, en la parcela de Camarena 10, implicaría la eliminación de las únicas pistas deportivas del CEIP Amadeo Vives.

La portavoz del Grupo Socialista en el distrito, junto al concejal Barrero, exige al consistorio que respete los acuerdos vecinales previos y construya el centro en la parcela de Camarena 277, el lugar históricamente demandado por el tejido asociativo y aprobado por la Junta Municipal de Latina en sucesivas ocasiones (2017, 2019, 2021 y 2024).

Acusaciones de improvisación y falta de diálogo

El concejal Barrero ha calificado la propuesta como un «cambio de ubicación improvisado y mal justificado», señalando que el Gobierno municipal está actuando «de espaldas al barrio» y sin consultar a la comunidad educativa.

Según el PSOE, la parcela de Camarena 10 es utilizada diariamente por el alumnado del CEIP Amadeo Vives para actividades de Educación Física y recreos, y además sirve como sede para ligas municipales de fútbol, baloncesto y Copbol inclusivo, y otras entidades sociales, desde hace cerca de 40 años.

«El Gobierno municipal no solo ignora una reivindicación histórica del vecindario, sino que además pretende arrebatar al CEIP Amadeo Vives las únicas pistas en las que su alumnado realiza Educación Física», ha declarado Barrero, subrayando que «los equipamientos públicos no se sustituyen: se suman”.

El PSOE anuncia acciones políticas inmediatas

Para revertir la decisión, el Grupo Socialista ha anunciado dos movimientos políticos inmediatos.

Enmienda presupuestaria: Presentarán una enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuestos Municipales de 2026 para reasignar la partida y destinar la inversión a la parcela de Camarena 277, cumpliendo con la demanda vecinal de un centro completo. Propuesta al Pleno de Latina: El PSOE propondrá un acuerdo para instar al Ayuntamiento de Madrid a mantener la ubicación original en Camarena 277 y retirar la propuesta de Camarena 10. Además, solicitarán modificar la financiación para garantizar que se construya tanto el Centro de Mayores como el Centro de Día. El acuerdo incluirá una partida presupuestaria para rehabilitar y actualizar las pistas deportivas del CEIP Amadeo Vives y formalizar su cesión de uso a entidades.

Las plataformas vecinales, la AFA y la dirección del colegio han mostrado su unidad en defensa de una solución que satisfaga a ambos colectivos sin generar conflicto. Barrero concluyó exigiendo al Ayuntamiento que justifique el interés en imponer Camarena 10 «contra los informes, la historia del barrio y la opinión unánime del tejido asociativo».