Muere un perro en el incendio que ha arrasado una vivienda de Villa de Vallecas

Un grave incendio se ha declarado esta tarde en el distrito de Villa de Vallecas, afectando a una vivienda situada en la cuarta y última planta del número 20 de la calle Estremera. El fuego, que se originó alrededor de las 5 de la tarde de este jueves, 27 de noviembre, ha sido finalmente sofocado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, sin que se hayan reportado heridos.

Sin embargo, un perro ha resultado fallecido. El incidente movilizó un amplio dispositivo, con la presencia de ocho dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de efectivos de Policía Nacional, Policía Municipal y una unidad de SAMUR-Protección Civil en modo preventivo.

Propagación por la fachada y dificultad en la extinción

Por razones que aún están bajo investigación, las llamas alcanzaron tal intensidad que rompieron por la fachada del bloque de viviendas. El denso humo generado inundó rápidamente el hueco de la escalera, lo que dificultó y ralentizó las tareas de extinción que llevaban a cabo los bomberos.

Tras conseguir acceder a la vivienda, los efectivos comprobaron que el fuego había arrasado por completo el interior del piso, a excepción de una habitación. Lamentablemente, los bomberos hallaron en el interior el cuerpo de un perro fallecido.

Los vecinos del edificio habían sido desalojados por precaución mientras duraban las labores. Fuentes de Emergencias Madrid han confirmado que, una vez extinguido y asegurado el inmueble, todos los residentes han podido regresar a sus hogares, a excepción de los ocupantes de la casa afectada.

Como recordatorio ante este tipo de sucesos, los servicios de emergencia han reiterado la importancia de la regla de oro en caso de incendio: cerrar siempre la puerta al fuego para contener la propagación de las llamas.