Miles de personas cierran en la calle una huelga universitaria en Madrid con más del 70% de seguimiento

La ciudad de Madrid ha vivido la tarde de este jueves 27 de noviembre una gran manifestación, que ha servido como colofón a la huelga general universitaria de dos días convocada en la región. Miles de asistentes se concentraron y marcharon desde la glorieta de Atocha hasta la Puerta del Sol, protestando contra la gestión y el marco legislativo de la Comunidad de Madrid.

El paro, que afectó a las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, URJC, UC3M, UPM y UAH), registró en su segunda jornada un seguimiento cercano al 70%, según cifras aportadas por los sindicatos convocantes.

Motivos: asfixia presupuestaria y rechazo a la LESUC

La movilización, impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de la Universidad Pública y respaldada por centrales sindicales como CCOO, UGT, CGT y CNT, se fundamenta en un doble frente: la financiación y el marco legal.

Los convocantes denuncian el «estrangulamiento presupuestario» ejercido por el Gobierno regional, señalando que la insuficiencia de recursos pone en riesgo la viabilidad del sistema universitario.

Adicionalmente, se mostró un firme rechazo al proyecto de Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid (LESUC), bajo la acusación de que no resuelve la infrafinanciación estructural y que está diseñada para promover la privatización de la enseñanza superior, además de permitir un excesivo control político sobre las instituciones académicas.

La protesta trasciende la demanda económica: se enmarca en la defensa de la Educación Superior como un derecho fundamental y pilar del Estado social. Los manifestantes sostienen que vincular el acceso a la universidad a la capacidad económica de los estudiantes vulnera el principio de igualdad de oportunidades. Este deterioro del modelo público también genera preocupación por la estabilidad y las condiciones laborales del personal docente, investigador y de administración (PDI, PTGAS, personal investigador).

Consignas y apoyo político en el recorrido

Durante el trayecto entre Atocha y Sol, la marcha reflejó el descontento con cánticos como “Estudiante, si no luchas, nada te escucha” o la consigna contra la administración regional: “Ayuso privatiza, la uni agoniza”. Los mensajes plasmados en pancartas enfatizaban la defensa de la calidad educativa con frases como “Quieren acabar con el pensamiento crítico” y la defensa del modelo público bajo el lema “La pública no se vende”.

La protesta contó con la presencia de varios representantes políticos. Estuvieron presentes líderes de Más Madrid, como la regional Manuela Bergerot y el municipal Eduardo Rubiño, así como figuras del PSOE, incluyendo a la portavoz regional Mar Espinar y a la portavoz municipal Reyes Maroto. Por parte de Sumar, asistió la co-coordinadora federal, Lara Hernández.

Foto: CCOO.