El presupuesto de Moncloa-Aravaca se incrementa un 13% para 2026

El concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, ha presentado el proyecto del presupuesto del distrito para 2026, que se incrementa un 13,1 % y asciende a 53,7 millones de euros, 6 millones de euros más respecto al año 2025.

Fanjul ha destacado “la senda expansiva para el próximo ejercicio, al producirse un crecimiento del crédito en todos los capítulos, con especial relevancia en el relativo a las inversiones que asciende a 1,9 millones de euros, lo que supone un incremento de un 250 %”. Este aumento “se suma al gran esfuerzo realizado con anterioridad en nuestras nueve instalaciones deportivas, 12 equipamientos educativos, nueve colegios públicos y tres escuelas infantiles”, ha recordado el concejal.

Para 2026, las inversiones propias se destinan a determinadas actuaciones que se consideran prioritarias como las obras de climatización en los centros deportivos municipales Fernando Martín y Alfredo Goyeneche, la mejora de la climatización en la cocina del Centro Municipal de Mayores Dehesa de la Villa y la mejora de la glorieta de Pepe Domingo Castaño. Asimismo, se dotan los créditos iniciales para la construcción de pistas de pump y skate park en el parque de la Bombilla.

Servicios sociales

Con un incremento del 43 % respecto al año anterior, el presupuesto para los programas de atención a las personas mayores asciende a 10,9 millones de euros. Destaca un incremento en el Servicio de Ayuda a Domicilio, con un gasto de 3,3 millones de euros, y se mantienen el resto de líneas de actuación como los talleres de terapia ocupacional y las actividades de apoyo a mayores en situación de aislamiento social, servicios de cafetería o de peluquería, entre otros.

En cuanto a la atención a las familias y a la infancia, se produce un incremento de un 6,56 % para el próximo año, con un crédito que supera el medio millón de euros. Se mantienen los programas de conciliación familiar (centros de día para personas mayores y campamentos urbanos para menores en situación de vulnerabilidad) y para la prevención del riesgo de exclusión social (programas de socialización y de apoyo psicosocial).

La programación cultural del distrito para 2026 contará con un presupuesto de más de 2 millones de euros, lo que supone un incremento de 5,75 % con respecto a 2025. Esta cuantía estará destinada principalmente a la organización de nuevos talleres, manteniendo el resto de actividades como la celebración de conciertos, programaciones especiales durante las temporadas de verano o de Navidad y la organización de eventos en diversos espacios culturales.

Inversión territorializada

En cuanto a inversión procedente de las distintas áreas de Gobierno, a Moncloa-Aravaca le corresponden 9 millones de euros para la realización de 14 actuaciones, entre las que destacan las proyectadas en el parque de la Casa de Campo: diversos trabajos de rehabilitación (1,7 millones), subsanación de patologías en el taller de cantería (1,5 millones), adquisición de maquinaria para trabajos de jardinería (1,4 millones), reforma del edificio 2 de la Base 0 de SAMUR-Protección Civil (315.000 euros), obras de seguridad en el edificio silo de agentes de movilidad (160.000 euros), rehabilitación del Pabellón de Hexágonos (150.000 euros), rehabilitación del edificio de la Casa de Vargas y del jardín de Felipe II (74.000 euros) y la renovación de la red de abastecimiento de agua en la Casa de Campo (350.000 euros).

Otros proyectos significativos se refieren a la subsanación de patologías en el Centro Deportivo Municipal José María Cagigal y en la sede de la junta municipal, así como las obras de conservación y mejora de centros deportivos y educativos, entre otros edificios de carácter municipal.