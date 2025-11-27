El Ayuntamiento refuerza su apoyo al emprendimiento con el XII Foro de Inversión Madrid Emprende

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado el XII Foro de Inversión Madrid Emprende, un encuentro que tiene como objetivo impulsar el acceso a la financiación de startups y el ecosistema emprendedor madrileño. Se trata de un servicio gratuito de apoyo en la búsqueda de financiación ajena para empresas que el Ayuntamiento lleva realizando desde 2019.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha destacado cómo “la alta participación de inversores y la calidad de las startups seleccionadas demuestran que Madrid se ha consolidado como un polo de referencia para el emprendimiento”. Este foro, ha señalado, “no solo facilita financiación, también crea relaciones estratégicas, impulsa nuevas soluciones y fortalece un ecosistema emprendedor cada vez más competitivo en la ciudad”.

En esta edición, diez proyectos innovadores han presentado sus propuestas ante una audiencia de más de 75 inversores de perfiles tan diversos como mentores empresariales (business angels), oficinas de gestión de patrimonios familiares (family offices), fondos de capital riesgo e inversores corporativos.

El encuentro, impulsado por la Dirección General de Emprendimiento, reafirma el papel del Consistorio como un instrumento estratégico para facilitar la financiación a emprendedores, una de las principales barreras a las que se enfrentan las empresas emergentes en sus primeras fases.

87 candidaturas y diez proyectos seleccionados

En esta 12ª edición, se han recibido un total de 87 candidaturas, de las que han sido seleccionadas diez startups que representan la diversidad, madurez y dinamismo del ecosistema emprendedor madrileño y dan respuesta a necesidades actuales del mercado de una manera innovadora y disruptiva. Los proyectos abarcan sectores como la salud digital, la robótica social, la vitivinicultura o la inteligencia artificial aplicada.

Algunos de los requisitos necesarios para que una empresa pueda participar en este foro son que se encuentre en fases presemilla y semilla, preferiblemente que esté ya facturando o cerca de ello, que como mínimo cuente con el Producto Mínimo Viable (PMV) ya desarrollado y que tenga una necesidad de financiación mínima de 100.000 euros.

En el conjunto de sus ediciones, cerca del 15 % de las empresas participantes en el Foro de Inversión Madrid Emprende han conseguido levantar más de 5 millones de euros de financiación ajena de inversores destinados a potenciar su crecimiento y escalabilidad, situándose por encima de la ratio media en España para este tipo de iniciativas de conexión entre startups e inversores.

Durante la celebración del foro, cada empresa ha contado con cinco minutos para hacer sus presentaciones y tres adicionales para responder a las preguntas de los inversores.