Madrid destina 3,3 millones de euros a ayudas para festivales y ferias culturales en 2026 y 2027

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la autorización del gasto plurianual de 3,3 millones de euros para financiar la convocatoria de subvenciones destinadas a festivales y ferias culturales durante el periodo 2026-2027. Esta medida da continuidad al apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte a empresas y entidades culturales que desarrollan programación especializada en el ámbito audiovisual, literario, musical, escénico y artístico contemporáneo en la ciudad. Así, lo ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Las ayudas, que se concederán mediante concurrencia competitiva y criterios de transparencia, objetividad e igualdad, tienen como finalidad impulsar proyectos que contribuyan a enriquecer la programación cultural de Madrid y a favorecer la diversidad creativa. Solo podrán optar aquellas iniciativas que se celebren mayoritariamente de forma presencial en el término municipal de Madrid y tengan una estructura programática definida, una duración limitada y un carácter periódico.

Entre las novedades introducidas en la convocatoria 2026-2027, se incluye una definición más precisa de festivales y ferias culturales y la ampliación del objeto a disciplinas como las artes visuales y la creación contemporánea. Asimismo, se fija que al menos el 70 % de la programación debe desarrollarse de manera presencial en Madrid, requisito que refuerza el impacto local de los proyectos y excluye eventos exclusivamente digitales.

El diseño final de la convocatoria incorpora aportaciones formuladas por profesionales y entidades culturales. Entre los ajustes más relevantes, figuran la introducción de criterios específicos para garantizar condiciones de accesibilidad universal, la actualización del marco de gastos subvencionables y la inclusión de partidas destinadas a medición de impacto ambiental y huella de carbono. Además, se establece que al menos el 80 % del importe concedido deberá destinarse directamente al desarrollo del proyecto, pudiendo asignarse hasta un máximo del 20 % a gastos estructurales.

Durante la edición anterior (2024-2025), la convocatoria recibió un total de 144 solicitudes, resultando beneficiarios 67 proyectos. El importe concedido ascendió a 3,17 millones de euros, lo que evidencia un alto nivel de participación y ejecución presupuestaria. La continuidad de esta línea de financiación permite consolidar una programación cultural estable y diversa y facilita la planificación a medio plazo por parte de las entidades organizadoras.

La convocatoria contribuye, igualmente, al impulso de políticas culturales alineadas con la perspectiva de género, la sostenibilidad, la profesionalización del sector y la mejora de las condiciones de producción cultural en la ciudad. Con ello, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un modelo cultural accesible, plural y vinculado a la ciudadanía.