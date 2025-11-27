Madrid respalda una nueva edición del ‘Book Friday’, que amplía espacios y actividades

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, respalda la celebración de la tercera edición del Book Friday. Esta propuesta, que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre, reivindica el encuentro presencial entre lectores, librerías y autores en más de 90 librerías y espacios culturales de España y de varios puntos de Europa.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Soy de la Cuesta, reúne firmas y actividades literarias con nombres como Sergio del Molino, Megan Maxwell, Lana Corujo, Patricio Pron, Marcos Giralt Torrente, Javier Sierra o Berta Vías Mahou, entre otros.

El Book Friday da un paso decisivo en su alcance social al llevar sus actividades por primera vez a centros penitenciarios y espacios educativos y comunitarios. La programación llegará a los centros penitenciarios de Soto del Real, Valdemoro y Sevilla, así como a la Biblioteca El Fanal de la Cañada Real, al Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía en Polígono Sur (Sevilla) y al Centro de menores de ejecución de medidas judiciales El Laurel (Madrid).

Además, el programa estará presente en las bibliotecas públicas municipales a través de diferentes recomendaciones e incorporará propuestas para público infantil y familiar como el taller de cápsulas literarias a cargo de Chiquitectos o el espectáculo El sonido del proyector, de Fran Nuño, que rinde homenaje al cine mudo, la música electrónica y la literatura.