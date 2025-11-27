Madrid recuerda con una placa conmemorativa su primer matadero, origen de El Rastro

El concejal de Centro, Carlos Segura, ha descubierto hoy una placa conmemorativa en el número 3 de la calle de la Ribera de Curtidores, en recuerdo del primer matadero que tuvo la ciudad de Madrid en este lugar, acompañado por el presidente de la Asociación Nuevo Rastro, José Manuel González.

Esta iniciativa responde a una propuesta presentada en mayo de 2024 por la Mesa de Cultura del Consejo de Proximidad del distrito de Centro. El primer matadero de Madrid se estableció junto a la actual plaza de Cascorro en el siglo XV, bajo el reinado de los Reyes Católicos.

Este enclave está considerado como el origen histórico del Rastro de Madrid, ya que en él se ubicaron los curtidores de pieles, dando origen a la actual calle de la Ribera de Curtidores. De hecho, el Rastro se denomina así por el rastro que dejaban las reses.