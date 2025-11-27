Aprobado un nuevo contrato de 5,3 millones de euros para la atención de sin hogar en el Centro de Acogida La Rosa (Moncloa-Aravaca)

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el nuevo contrato de gestión del Centro de Acogida La Rosa, en el que se proporciona alojamiento y atención social a personas sin hogar. Tal como ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, la Junta de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 5,3 millones de euros para este recurso en el que se garantiza la cobertura de las necesidades básicas de los usuarios y se inicia con cada uno de ellos un proceso de intervención social individualizado con el objetivo de que puedan recuperar su autonomía personal y retomar sus proyectos de vida.

El Centro de Acogida La Rosa está especializado en el acompañamiento social de hombres en una situación de calle cronificada y en máxima exclusión. Para cada usuario se diseña un itinerario de intervención social personalizado, flexible y ajustado a sus necesidades. El centro permanece abierto 24 horas y cuenta con 34 plazas que incluyen atención social y alojamiento. Además, dispone de 30 plazas adicionales en régimen de centro de día que están operativas todos los días del año en horario de 8:00 a 21:00 horas y en las que los usuarios reciben todos los servicios que se prestan en el recurso, a excepción de la pernocta.

En este dispositivo de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar se promueve que los usuarios adquieran las capacidades y habilidades personales y sociales necesarias para que alcancen la autonomía en el desarrollo de actividades de la vida diaria. También se fomenta su integración social en la comunidad, potenciando redes de apoyo informales y formales y se favorece que accedan a recursos normalizados y prestaciones económicas a las que puedan tener derecho.

Asimismo, se trabaja en el desarrollo profesional y la inserción laboral de cada usuario, con la intención de facilitar sus procesos de autonomía económica. Por otro lado, en el centro se despliega también un programa de reducción del daño para minimizar los riesgos asociados a las posibles adicciones y se organizan actividades socioeducativas.

180 personas atendidas en 2024

El acceso a La Rosa, tanto en su modalidad de centro de acogida como de centro de día, se realiza previa valoración y derivación de los profesionales de la Puerta Única de Entrada a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar. Como en todos los recursos que componen dicha red, no existe un tiempo máximo de estancia y la intervención social se adapta a los tiempos y circunstancias de cada usuario. Además, estos pueden entrar a La Rosa acompañados por sus mascotas.

En el año 2024, fueron atendidos en este centro de acogida un total de 180 personas. Gracias a la intervención social realizada con ellos, 75 accedieron a servicios sanitarios comunitarios y seguimiento médico. Además, 24 personas lograron aminorar y controlar el consumo de alcohol mediante el programa de reducción del daño.

El nuevo contrato de gestión del cetro aprobado este jueves por la Junta de Gobierno permitirá seguir ofreciendo alojamiento y atención a personas sin hogar durante el periodo de ejecución previsto: del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028, con opción de prórroga por 24 meses adicionales.

Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar

El Ayuntamiento de Madrid mantiene un compromiso firme y tangible con la asistencia a las personas sin hogar en la ciudad. A través de la Estrategia Dignitas, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de estas personas a partir del reconocimiento de su dignidad, se articula la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar, dotada actualmente con 1.200 plazas.

Dicha red la conforman seis centros de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) especializados en perfiles concretos para proporcionar la atención más adecuada a sus necesidades. Además, el Consistorio cuenta con programas que se desarrollan en viviendas y que aplican las metodologías innovadoras ‘Housing First’ y ‘Housing LED’ y con dos programas de atención temprana del sinhogarismo dirigidos a mujeres (‘No Second Night’) y a jóvenes de entre 18 y 25 años (‘A Tiempo’).