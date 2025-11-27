Madrid ha incorporado ya a 4.612 menores infractores al mercado laboral

La Comunidad de Madrid ha facilitado la incorporación al mercado laboral de menores infractores con 4.612 contratos de trabajo firmados desde 2005, año en el que se puso en marcha la Agencia regional para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). Así lo ha asegurado la viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín, durante la inauguración de la I Jornada de Investigación aplicada en Justicia juvenil que se celebra hoy y mañana en la Real Casa de Correos.

La viceconsejera ha destacado que “el Ejecutivo autonómico trabaja con el firme compromiso de que cada iniciativa de la ARRMI represente una verdadera oportunidad de transformación y un nuevo camino hacia la integración y la convivencia”. “No hay mayor reinserción que la que se hace a través del empleo, porque es fundamental que cada uno sienta que no está marcado por su error, sino por su capacidad de reconstruirse”, ha subrayado.

El año pasado, 575 jóvenes que cumplen medidas judiciales en la Comunidad de Madrid participaron en el programa de inserción laboral desarrollado por esta Agencia. De ellos, 460 suscribieron un contrato de trabajo.

“Todo un éxito que no hubiese sido posible sin el servicio de los más de 900 profesionales que luchan cada día por labrarles un futuro mejor, cuya labor quiero reconocer especialmente por su profesionalidad y compromiso”, ha afirmado Martín.

La Comunidad de Madrid fue en 2024 la región española con una menor tasa de delitos cometidos por menores de 14 a 17 años por cada 1.000 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, cerró el año pasado con un 6,6%, cinco puntos porcentuales por debajo de la media nacional, con un 11,6%.