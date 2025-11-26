La primera jornada de huelga universitaria en Madrid alcanza un 75% de seguimiento

La jornada de huelga universitaria convocada para este miércoles en la Comunidad de Madrid ha registrado una alta adhesión en sus seis universidades públicas, con un seguimiento promedio que se ha situado en torno al 75%, de acuerdo con datos ofrecidos por Comisiones Obreras (CC.OO.).

La protesta, convocada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas Madrileñas, es una movilización general que se extenderá durante dos días, este 26 y 27 de noviembre, y cuenta con la cobertura legal de sindicatos como CCOO, CGT, CNT y UGT.

Adhesión por centros universitarios

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido el centro con mayor participación, oscilando entre el 85% y el 90%. La asociación UCM por la Pública calificó el seguimiento como «histórico», destacando que varias facultades clave, incluyendo Ciencias de la Información, Políticas, Físicas, Económicas y Sociales, alcanzaron el 100% de seguimiento. En el área de la salud, facultades como Medicina y Farmacia registraron una adhesión del 90%.

Detrás de la Complutense, la participación se distribuyó de la siguiente manera:

Autónoma de Madrid (UAM) : 80% de seguimiento.

80% de seguimiento. Rey Juan Carlos (URJC): 80% de seguimiento.

80% de seguimiento. Carlos III (UC3M): 70% de seguimiento.

70% de seguimiento. Politécnica (UPM): 60% de seguimiento.

60% de seguimiento. Alcalá de Henares (UAH): 50% de seguimiento.

Motivos de la protesta: infrafinanciación y crítica a la LESUC

La comunidad universitaria madrileña denuncia que la movilización es una respuesta directa al «estrangulamiento presupuestario» ejercido por la Comunidad de Madrid, una situación que, según los convocantes, amenaza la viabilidad del sistema universitario público.

Además de la demanda de una financiación suficiente, los manifestantes expresan su rechazo al proyecto de ley autonómica de universidades, la LESUC, al considerar que no resuelve la infrafinanciación y que busca avanzar en la privatización del sistema y establecer mecanismos para el control político de las instituciones.

La protesta se enmarca en la defensa de la Educación Superior como un derecho fundamental, subrayando que condicionar el acceso a la universidad a la capacidad económica de los estudiantes vulnera el principio de igualdad de oportunidades. Esta defensa del modelo público afecta directamente a la estabilidad y las condiciones laborales de todo el personal (PTGAS, PDI y personal investigador).

Convocatoria a la manifestación

Los organizadores han hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para secundar el segundo día de huelga y unirse a la manifestación principal, que tendrá lugar el jueves 27 de noviembre a las 18:00 horas. La marcha partirá desde la glorieta de Atocha y culminará en la Puerta del Sol.