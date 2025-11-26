El Hospital Infanta Leonor reúne a 150 profesionales en su primera Jornada de Matronas para impulsar el liderazgo y la innovación en cuidados

El Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha celebrado la “I Jornada de Matronas”, dirigida principalmente a matronas y EIR de matrona de la Comunidad de Madrid, a la que han asistido alrededor de 150 profesionales.

Bajo el título “Abriendo puertas para ejercer nuestras competencias. Pasado, presente y futuro”, se ha organizado un encuentro para promover el intercambio de conocimientos, experiencias y nuevos proyectos entre las matronas de la Comunidad de Madrid, profundizando en las competencias y la autonomía que les corresponden para garantizar la asistencia integral a la maternidad.

El acto de inauguración de la jornada estuvo presidido por la directora gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor, Dra. Carmen Pantoja Zarza, el director de Enfermería, Daniel Cledera Asensio, la supervisora de Unidad de Paritorio, Eva Martín Ramos, y la gerente de Cuidados del Servicio Madrileño de Salud, Elena Fernández Cano.

La jornada ha reunido a profesionales comprometidos de diferentes ámbitos, residentes, docentes, gestores, profesionales asistenciales, que comparten la misión común de mejorar la salud, el acompañamiento y la experiencia de las mujeres, las familias y los recién nacidos.

La jornada se dividió en tres mesas redondas. En la primera, se presentaron proyectos ya en marcha liderados por matronas, como la asistencia autónoma en la urgencia obstétrico-ginecológica y la gestión de la consulta de bienestar emocional. En la segunda mesa, se expusieron proyectos innovadores, como la asistencia integral a gestantes con obesidad, la simulación clínica en escenarios obstétricos y nuevas iniciativas de humanización.

En la tercera mesa se abordaron metas futuras, entre ellas la atención integral de la mujer obstétrica por matronas en la planta de hospitalización y la implementación de la ecografía intraparto. La jornada finalizó con una mesa de debate sobre el futuro de la profesión.

Esta primera edición ha sido, además, una oportunidad valiosa para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la profesión, y visibilizar los hitos del Hospital Universitario Infanta Leonor en el desarrollo y consolidación del papel profesional de las matronas y en la importancia de continuar avanzando en investigación, innovación y uso de nuevas tecnologías, sin perder la esencia de la humanización en los cuidados.

El cierre de la jornada corrió a cargo del director de Enfermería, Daniel Cledera Asensio, y la supervisora de Unidad de Paritorio, Eva Martín Ramos.

Compromiso con la mejora continua de los cuidados dirigidos a la mujer

Las matronas son las profesionales sanitarias de referencia en el cuidado integral de la mujer desde la pubertad hasta el climaterio. Su labor se fundamenta en una sólida formación, un conocimiento científico actualizado y una mirada humana que sitúa a la mujer en el centro de la atención. El Hospital Universitario Infanta Leonor cuenta con un equipo de matronas altamente cualificado, dinámico y en constante evolución.

Las matronas desempeñan un papel esencial en la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como en salud sexual, educación sanitaria y acompañamiento emocional. Su capacidad para combinar autonomía profesional, rigor técnico, innovación y sensibilidad convierte su trabajo en un pilar imprescindible del sistema sanitario y en una garantía de cuidado seguro, respetuoso y personalizado para cada mujer.