La Audiencia de Madrid condena a 32 años de prisión al hombre que asesinó a su esposa en presencia de su hijo

La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, ha condenado a Fernando a M. C. a un total de 32 años de prisión, más el abono de las correspondientes indemnizaciones, como autor responsable del asesinato de su esposa, Gema María S. S., sucedido el 8 de mayo de 2023.

En concreto, en el fallo de la sentencia, fruto de un veredicto de culpabilidad formulado por el Tribunal Popular que siguió la vista oral, se condena al reo a 25 años de prisión por el delito de asesinato; a un año y diez meses por el delito de maltrato habitual; a un año y ocho meses por el delito continuado amenazas y a tres años y seis meses por el delito de lesiones psíquicas; todos ellos con el agravante de parentesco y género.

Tal y como se recoge en el apartado de los hechos probados de la sentencia, el ataque mortal sucedió en presencia del hijo de ambos, de doce años de edad en ese momento, quien trató de evitar la agresión, en el domicilio que compartían en la localidad madrileña de Móstoles.

Esta resolución aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.