‘MiraLookBooks’ presenta en Serrería Belga más de 220 proyectos editoriales de 20 países

El Espacio Cultural Serrería Belga, centro del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acogerá del 28 al 30 de noviembre MiraLookBooks 2025, el III Encuentro Internacional de Publicaciones Especializadas en Cultura Contemporánea. En esta cita participarán más de 220 proyectos editoriales de 20 países de Europa, América y África, con especial foco en la producción editorial en español.

Editoriales especializadas, librerías de museos, galerías, imprentas, distribuidoras, bibliotecas, fundaciones, artistas, diseñadores y traductores de los tres continentes compartirán sus propuestas con profesionales y públicos diversos. En sus dos ediciones anteriores, realizadas en este espacio municipal situado en pleno barrio de las Letras, se reunieron más de 14.000 participantes y visitantes, que consolidaron Madrid y Serrería Belga como referentes del sector cultural contemporáneo.

Siguiendo la estela de años anteriores, MiraLookBooks 2025 priorizará la creación editorial contemporánea producida en América, con el objetivo de abrir un canal de comunicación que acerque propuestas de distintas latitudes y establezca vínculos no solo comerciales, sino también creativos y culturales.

Además, este encuentro favorecerá el intercambio entre entidades y profesionales de reconocida trayectoria y aquellas prácticas más experimentales que, a menudo, no son visibles en canales de distribución habituales como librerías generalistas o grandes cadenas internacionales.

Exposiciones, talleres y otras actividades abiertas al público

En paralelo al encuentro profesional, se llevará a cabo un programa abierto al público que incluirá exposiciones, charlas y mesas redondas, presentaciones de libros de artista, talleres de impresión y serigrafía, conciertos y performances, entre otras actividades. En este programa participarán, entre otros, la conservadora Carla Magalí Barbero (Argentina); el escritor, traductor y editor Eric Germán Schierloh (Argentina); el artista Esmelyn Ricardo Miranda Orozco (Venezuela); la editora Eva Parra (Estados Unidos); el artista José Ruiz (Colombia); el artista visual Martín La Roche (Chile); la escritora Nicole Cecilia Delgado (Puerto Rico); el diseñador gráfico Nicolás Sagredo (Chile), la artista visual y conservadora Rojo Génesis (México) o la editora Sara La Torre (Chile).

MiraLookBooks es una iniciativa del sello editorial marcablanca, dirigido por Blanca Sotos, y el espacio Nadie Nunca Nada No, de Ramón Mateos, que tiene el propósito de establecerse como un punto de interacción entre los distintos agentes de la producción editorial contemporánea.

Con esta cita, el Espacio Cultural Serrería Belga sigue apostando por ofrecer un espacio de intercambio para profesionales de la cultura y por mostrar el dinamismo creativo de la ciudad de Madrid.