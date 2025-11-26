Personal del Centro de Salud Los Rosales (Villaverde) denuncia trabajar con abrigos por avería de calefacción desde septiembre

El Centro de Salud Los Rosales, situado en el distrito de Villaverde, enfrenta una crisis de climatización que ha obligado a su personal a trabajar con abrigo e incluso a recurrir a calefactores domésticos. La falta de servicio de calefacción, que se arrastra desde el pasado 8 de septiembre, ha provocado que la temperatura en varias dependencias del centro oscile entre los 15 y 17 grados, muy por debajo de los 20 grados mínimos que exige la normativa autonómica para centros asistenciales entre noviembre y abril.

Los trabajadores han denunciado que la situación ha generado prácticas inusuales y difíciles. Personal de enfermería pediátrica se ve forzado a pesar a los bebés envueltos en mantas para paliar las bajas temperaturas, un procedimiento que, según el personal, afecta la actividad sanitaria estándar. Asimismo, algunos empleados han optado por pasar consulta con sus abrigos puestos.

Respuesta de la Consejería y problemas técnicos

El personal del centro de salud notificó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la avería del sistema de climatización en el momento en que se produjo, en septiembre. Inicialmente, la falla coincidió con las altas temperaturas del final del verano, pero la falta de una solución ha empeorado drásticamente con la llegada del frío.

La Consejería ha justificado la demora en la reparación alegando que es necesario el cambio completo de la maquinaria del sistema, un proceso que, según la previsión, no se completará hasta finales de diciembre. Mientras tanto, no se ha ofrecido ninguna alternativa provisional para mitigar el frío.

Consecuencias para el personal y los pacientes

La situación afecta a toda la plantilla y, especialmente, a pacientes vulnerables como personas mayores, pacientes con diversas patologías y bebés. Algunos intentos del personal sanitario por paliar la situación trayendo calefactores desde sus casas han sido infructuosos, ya que la conexión de estos aparatos provoca que salten los plomos del centro.

El centro de salud Los Rosales ya había sido foco de atención el año pasado debido a la pérdida de la mitad de su equipo médico tras un concurso de traslados, situación que fue revertida en gran parte gracias a la presión y movilización vecinal.

Anuncio de nuevas movilizaciones

Ante la actual crisis de las bajas temperaturas y la falta de respuesta institucional, el personal del centro (incluyendo personal administrativo, médico y de enfermería) y las asociaciones vecinales de la zona han anunciado que comenzarán a organizarse para retomar las movilizaciones. El objetivo es exigir una solución inmediata al problema de la calefacción.

Esta problemática se suma a la masificación que padece el centro, cuya apertura, prevista para descongestionar el servicio, sigue sin fecha, prolongando las listas de espera de semanas para obtener una cita de Atención Primaria.