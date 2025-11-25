El presupuesto de la Junta Municipal de Vicálvaro crecerá el próximo año en 6 millones de euros respecto a 2025, lo que supone un incremento del 16,9 % y eleva la cifra total a 42,05 millones de euros. Con este aumento, el distrito se sitúa como el octavo con mayor crecimiento porcentual y el décimo en volumen absoluto de la ciudad de Madrid.

En la sesión extraordinaria del Pleno de Vicálvaro, celebrada esta tarde de lunes, el concejal del distrito, Ángel Ramos, ha presentado las cuentas del próximo ejercicio, que “consiguen dar respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos, especialmente dentro del ámbito competencial de esta junta municipal”. En palabras de Ramos, “sin duda, se trata del presupuesto más ambicioso y mayor de la historia de Vicálvaro”. En ese sentido, ha señalado sentirse “muy orgulloso, como concejal del distrito, de poder presentar este presupuesto para el próximo año” y se ha mostrado “seguro de que vamos a saber dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestros vecinos.”

El presupuesto de Vicálvaro incluye inversiones de la junta municipal por valor de 4,2 millones de euros, 1,5 millones de euros más que este año. Entre ellas, destacan la reforma integral y la mejora de la accesibilidad del Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid, con una inversión de 1,5 millones de euros; la construcción de una nueva instalación deportiva básica en el área de El Cañaveral III, dotada con 1 millón de euros, y la finalización del campo de fútbol en El Cañaveral, que contará con 1,3 millones de euros.