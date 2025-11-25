A ellas, se suman las actuaciones previstas por las diferentes áreas de Gobierno, que alcanzan una dotación global de 22 millones de euros. De esta cantidad, más de 15 millones se destinan a El Cañaveral, con el objetivo de reforzar de manera significativa la red de infraestructuras sociales, culturales, deportivas y educativas en este barrio de reciente desarrollo. Entre las principales, figuran la construcción del Centro Cultural y Biblioteca de El Cañaveral, con una inversión de 8,5 millones de euros, y la creación de un centro de acogida para personas sin hogar.