El Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Administradores de Fincas firman un convenio para fomentar la mediación

La coordinadora general de la Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, ha firmado hoy un convenio de colaboración con la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Manuela Julia Martínez, con el objetivo de llevar a cabo proyectos, programas y actividades de fomento y difusión de la mediación entre sus colegiados.

Los administradores de fincas están en contacto con gran diversidad de conflictos vecinales o comunitarios que, en ocasiones, llevan aparejado un procedimiento administrativo municipal. La derivación en un proceso de mediación conllevará la reducción de la carga sobre los servicios jurídicos, sociales y administrativos del Ayuntamiento, permitiendo una gestión más eficiente y económica. Además, la mediación es una herramienta cada vez más utilizada para la resolución pacífica de conflictos, promoviendo el diálogo, la participación ciudadana y la cohesión social.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta, desde 2023, con la Oficina de Mediación, un servicio público innovador cuya misión es ofrecer a los ciudadanos este método alternativo de resolución eficaz de conflictos. En 2024, la oficina gestionó 130 procesos de mediación, 84 de ellos ya finalizados (71 de ellos con éxito). En total, se han atendido 342 casos con más de 400 actuaciones.

La suscripción de convenios con entidades como CAF Madrid se alinea con las directrices nacionales e internacionales que promueven el uso de métodos para resolver conflictos como parte de una administración pública moderna, inclusiva y orientada al servicio y comprometida con la innovación social y la mejora continua de los servicios públicos.