Pardo Bazán y Colette protagonizan la programación conmemorativa del 25N en Retiro

La Junta Municipal de Retiro se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, con una programación cultural comprometida que busca sensibilizar, reflexionar y movilizar a la ciudadanía frente a la violencia de género.

Este año, las propuestas más destacadas son dos sesiones de teatro, dirigidas a público adulto, basadas en las escritoras y feministas Emilia Pardo Bazán y Sidonie-Gabrielle Colette. La primera sesión tendrá lugar en el Centro Cultural Las Californias, el martes 25 a las 19:00 horas, bajo el título Emilia, esa señora. Esta propuesta de la compañía Interpretarte rinde homenaje a la ilustre escritora gallega, pionera del feminismo en España. La obra, interpretada por tres actores, plantea una mirada libre y subjetiva sobre los orígenes de su personalidad y su lucha por los derechos de las mujeres.

La segunda obra se representará en Casa de Vacas, el viernes 28 a las 19:00 h. Bajo el título Firmado, Colette, la compañía La Kimera Teatro presenta la vida de Sidonie-Gabrielle Colette, escritora francesa que desafió las convenciones sociales de su época y luchó por recuperar su voz y su identidad en un entorno dominado por el patriarcado.

Con esta programación, la Junta de Retiro reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia de género a través del arte y la cultura como herramientas de transformación social, reflexión colectiva y empoderamiento. Las actividades son de acceso libre y los espacios donde se desarrollan son accesibles.

