El PSOE denuncia que la suciedad en Madrid alcanza «máximos históricos» y pide un «cambio de rumbo»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha declarado esta mañana que la capital necesita urgentemente un «cambio de rumbo» y ha calificado el proyecto del alcalde José Luis Martínez-Almeida como «agotado». Las declaraciones se han producido en la rueda de prensa previa al Pleno municipal correspondiente al mes de noviembre, donde Maroto ha centrado sus críticas en la gestión de la limpieza y la falta de transparencia.

La edil socialista ha preguntado al alcalde si se encuentra satisfecho con la limpieza de la ciudad, afirmando que «Madrid está más sucio que nunca». Maroto ha denunciado el fracaso del «plan de choque» anunciado por Almeida hace un mes, sosteniendo que los anuncios fueron «vacíos y envueltos en mucha propaganda».

El Grupo Socialista ha aportado datos que, según Maroto, demuestran la ineficacia del servicio: entre enero y octubre, las incidencias por suciedad en el espacio público han aumentado un 46%, situándose en «máximos históricos». Además, subraya que la resolución de estas incidencias tarda un promedio de cuatro días, a pesar de que los pliegos de condiciones exigen que las actuaciones se completen en menos de cuatro horas.

Maroto ha calificado como una «tomadura de pelo» el reciente anuncio de la creación de nuevas brigadas operativas 24 horas, ya que estos equipos, conocidos como equipos de actuación inmediata, existen en el distrito desde 2021. La portavoz ha concluido que «la gestión de la limpieza es uno de sus mayores fracasos como alcalde» y que es «el mejor reflejo de la incompetencia de Almeida».

Ausencia de transparencia en la nueva imagen institucional

Respecto a la presentación de la nueva imagen institucional de Madrid, Maroto ha criticado duramente al Gobierno municipal por no haber convocado un concurso de ideas ni un «proyecto participativo donde la ciudadanía hubiera podido opinar». La portavoz socialista ha afirmado que «la falta de transparencia y la imposición son la marca Almeida» al tratarse de una imagen que representará a los madrileños durante las próximas décadas.

Tensión política en el 25-N

En relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25-N), Maroto ha lamentado que el Ayuntamiento no haya podido presentar una Declaración Institucional conjunta, achacando este hecho al «negacionismo de Vox y de que el PP está pactando con este partido». No obstante, la portavoz confirmó que el PSOE sí llevará una iniciativa al Pleno en este sentido.

Asimismo, criticó al Gobierno municipal por haber retirado la palabra a los grupos de la oposición en el acto institucional celebrado esta misma mañana.

Agenda socialista para el Pleno

El Grupo Socialista aprovechará la sesión plenaria de mañana para impulsar diversas iniciativas:

Discapacidad: La concejala Ana Lima preguntará cómo justifica el Gobierno la ausencia de un plan de acción para la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde 2019.

La concejala Ana Lima preguntará cómo justifica el Gobierno la ausencia de un plan de acción para la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde 2019. Vivienda Asequible: El edil Pedro Barrero solicitará la intermediación del Ayuntamiento en las operaciones inmobiliarias de la Fundación Fusara y la Fundación La Caixa para proteger a las familias residentes y evitar la pérdida de vivienda asequible.

El edil Pedro Barrero solicitará la intermediación del Ayuntamiento en las operaciones inmobiliarias de la Fundación Fusara y la Fundación La Caixa para proteger a las familias residentes y evitar la pérdida de vivienda asequible. Igualdad: Meritxell Tizón pedirá la elaboración de una nueva Estrategia de Igualdad que fortalezca la Red de Espacios de Igualdad y la Red municipal contra la violencia de género.

Meritxell Tizón pedirá la elaboración de una nueva Estrategia de Igualdad que fortalezca la Red de Espacios de Igualdad y la Red municipal contra la violencia de género. Cultura y Deporte: Jorge Donaire propondrá actuaciones para promocionar el sector del cómic, y María Caso instará a subsanar de inmediato las deficiencias en varios Centros Deportivos Municipales, como el Daoiz y Velarde y Pueblo Nuevo.

Finalmente, Reyes Maroto se refirió a la reciente renuncia del Fiscal General del Estado, una «dimisión que le honra», y aunque aseguró respetar el fallo del Tribunal Supremo, manifestó no compartirlo, considerándolo una «decisión que daña nuestra democracia».