Problemas de circulación en la Línea 10 de Metro con 6 estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a un total de 6 estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta mañana de lunes, 24 de noviembre, sobre las 09:50 horas, entre Casa de Campo y Puerta del Sur, en ambos sentidos. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en las instalaciones».

A las 11:05 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 6 estaciones afectadas, cuya relación es: Casa de Campo, Colonia Jardín, Aviación Española, Cuatro Vientos, Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur.