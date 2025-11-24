Madrid incorporará sistemas automatizados en el Hospital Gregorio Marañón para reducir la carga de los sanitarios

La Comunidad de Madrid ha incorporado sistemas tecnológicos automatizados para reducir la carga administrativa repetitiva que realizan los profesionales sanitarios del Hospital General Universitario Gregorio Marañón con el objetivo de optimizar la gestión del Sistema Madrileño de Salud (SERMAS). Estas herramientas, que pueden trabajar en paralelo a las labores que realiza el personal de salud, implican un ahorro de más de 5.700 horas de trabajo en hospitales.

Este centro cuenta con ocho dispositivos que automatizan tareas, de los cuales cuatro están en funcionamiento, dos en fase de validación y los otros dos en desarrollo. Gracias a este despliegue, se han digitalizado ya varios procesos en el ámbito de recursos humanos y de gestión de documentos.

Entre los trámites ya mecanizados, destaca el fichero de plantilla, que actualiza diariamente los datos del personal y ahorra 117 horas a los profesionales; y la verificación de información sobre los candidatos a puestos vacantes, que antes se hacía de forma manual, e implica una reducción de 586 horas de trabajo. También se han digitalizado los registros administrativos, que incluyen informes de pacientes, historiales médicos de diagnóstico o tratamiento para la atención a enfermos o para fines estadísticos y de investigación, que supone un volumen de más de 9.000 archivos y un ahorro de 4.400 horas, entre otros.

Además, la región ya trabaja en nuevos proyectos que permitirán automatizar procesos como la descarga de servicios prestados o la generación de certificados y se esperan alrededor de 9.000 peticiones mensuales.

La previsión del Ejecutivo autonómico es extender progresivamente esta tecnología a otras áreas con alta carga administrativa como admisión, archivo o secretarías asistenciales, con el objetivo de continuar optimizando trámites y mejorando la eficiencia y la calidad de la atención al paciente.

También se está estudiando poner en funcionamiento un sistema automatizado en el campo de recursos humanos de otros centros sanitarios públicos de la región para facilitar el intercambio de información entre estos y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Esto favorecería a 18 infraestructuras de salud públicas de la Comunidad de Madrid, 16 hospitales, el SUMMA 112 y Atención Primaria.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital puesta en marcha por la Agencia Madrid Digital, a través del Centro de Automatización Robótica. Desde el inicio de su actividad, en marzo de 2024, este recurso ha desarrollado 108 automatismos en producción en distintas consejerías. En el ámbito sanitario, se han generado 39, de los cuales 14 ya están activos. Sin embargo, el uso de esta tecnología comenzó a emplearse en servicios de la Comunidad de Madrid en 2022 y, desde entonces, ha demostrado su eficacia para agilizar procesos internos, reducir burocracia y reforzar la calidad de la atención al ciudadano.