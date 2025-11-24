Problemas de circulación en la Línea 7 de Metro con varias estaciones afectadas

La Línea 7 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras ante una incidencia en las instalaciones, que está afectando a un total de 3 estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta tarde de lunes, 24 de noviembre, sobre las 18:45 horas, entre Jarama y Hospital del Henares. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

A las 19:00 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 3 estaciones afectadas, cuya relación es: Jarama, Henares y Hospital del Henares.