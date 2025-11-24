Hortaleza inaugura la Navidad con más de 150 árboles iluminados y 71.000 euros de inversión

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha inaugurado oficialmente la Navidad en el distrito con el encendido de la iluminación navideña que, por primera vez, llega a todos los barrios gracias a una inversión que supera los 71.000 euros. Pérez ha destacado “los más 150 árboles decorados con motivos navideños” a lo largo de todo el distrito, “como este pino gigante de 12 metros que los vecinos podrán disfrutar en los jardines de la junta municipal”. El acto ha contado con la actuación del Coro Escolar de Hortaleza.

Asimismo, el concejal ha recordado que “este encendido de las luces marca el inicio de unas fechas entrañables”, para las que la junta ha diseñado una programación “con más de 140 actividades organizadas en torno a la Navidad 2025”. Como novedad, “este año contaremos con tres cabalgatas, la que tradicionalmente se celebraba en el distrito más dos cabalgatas municipales que se celebrarán en los nuevos barrios de Sanchinarro y Valdebebas”.

La iluminación navideña de Hortaleza cuenta con más 150 árboles decorados, 12 cortinas led, arcos de luz, un árbol tridimensional de 10 metros de altura y una pirámide luminosa de 4 metros. Están situados en calles y plazas emblemáticas, entre las que se encuentran la carretera de Canillas, la glorieta de los Santos de la Humosa, la glorieta de la calle de Mar Adriático y el entorno del Silo de Hortaleza, la glorieta de Mar de Cristal, la avenida de las Fuerzas Armadas, la avenida de Juan Antonio Samaranch, el bulevar de la avenida del Príncipe Carlos, la calle de Vicente Blasco Ibáñez o la avenida de la Gran Vía de Hortaleza.

Todas las luces son tipo led, lo que refleja el compromiso del distrito con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las luces permanecerán encendidas desde el 24 de noviembre hasta el 6 de enero, de domingo a jueves, de 18:00 h a 00:00 h; viernes, sábados y 7 de diciembre, hasta la 1:00 h; 24 de diciembre y 5 de enero, de 18:00 a 3:00 h, y 31 de diciembre, de 18:00 h a 6:00 h.