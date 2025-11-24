Usera conmemora el 25N con actividades y una agenda especial en los centros de mayores

El distrito de Usera se suma, un año más, a los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una agenda especial de actividades específicas en los centros municipales de mayores.

Hoy ha tenido lugar el acto oficial del 25N, organizado en la sede de la junta municipal, con la intervención de la concejala de Usera, Sonia Cea, que ha destacado la responsabilidad de denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer “para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad”. Además, la cita ha incluido un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género, así como la actuación musical del trío de cuerda Alborada, que ha interpretado clásicos como el Canon de Pachelbel o Moon River.

La agenda de este lunes también ha contado con la sesión ‘Recorriendo las violencias machistas’, organizada por la Mesa de Género del distrito en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, en la que se ha puesto en común la historia de las agresiones contra las mujeres.

El Centro Municipal de Mayores Zofío acogerá mañana (11:00 horas) la actuación del grupo de canto Clave de Sol dentro de la programación especial por el 25N, que concluirá el miércoles (11:00h) con una representación teatral sobre las violencias en el Centro de Mayores Loyola de Palacio.