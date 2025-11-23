Homenaje a la velocidad de Laura Luengo y Santiago Catrofe en la Zara Athleticz Speed Run

Más de 10.000 corredores participaron en la segunda edición de la carrera impulsada por Zara Athleticz, que volvió a transformar el corazón de Madrid en un escenario de velocidad, energía y comunidad.

Zara Athleticz Speed Run volvió a batir récords en su segunda edición, consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario nacional, al combinar rendimiento deportivo, emoción y una propuesta visual innovadora que redefinió la experiencia del running urbano entre Plaza Castilla y Madrid Río.

Por primera vez, la Zara Athleticz Speed Run se retransmitió en directo a través de la APP de Zara y ZARA.COM, permitiendo a miles de personas seguir la carrera desde una perspectiva inmersiva y cercana. El actor Martiño Rivas fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en la salida, acompañando a los corredores en los primeros metros y marcando el tono inspirador de una mañana cargada de energía y espíritu deportivo.

Laura Luengo, la española más rápida de la historia en un 10K

Además de una experiencia única, Zara Athleticz Speed Run se confirmó con una de las carreras más frenéticas del calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo. Si el pasado año se rompieron todos los registros en estos 10 kilómetros por el corazón de Madrid, Zara Athleticz Speed Run 2025 no decepcionó, con actuaciones estelares que elevan la carrera a nuevas cotas.

Laura Luengo se convirtío en la española más rápida de la historia en un 10K en ruta y la primera mujer de nuestro país en derribar la barrera de los 31 minutos (30:59), rebajando un segundo la marca conseguida por Marta Pérez el pasado año en Zara Athleticz Speed Run. El podio lo completaron la maratoniana Fatima Ouhaddou (31:09) y la olímpica en Tokio 2020, Lucía Rodríguez (31:22).

Mientras, en la prueba masculina, el uruguayo Santiago Catrofe confirmó los pronósticos para conquistar la Zara Athleticz Speed Run 2025, con una marca espectacular a pesar de la fría mañana madrileña. 27:45. El segundo cajón del podio fue para Eduardo Menacho (28:13), mientras que Adrián Ben, el mejor ochocentista de la historia de nuestro atletismo, rebajó su marca del pasado año para alcanzar el tercer puesto (28:51).

Un homenaje a la velocidad que no solo se rubricó en los registros de las grandes estrellas de esta edición. Zara Athleticz Speed Run se confirma como el mejor escenario para la superación de las marcas personales. Los datos hablan por si solos: más de 1.200 corredores estuvieron por debajo de los 40 minutos, y 1.133 mujeres lograron poner su nueva marca personal por debajo de los 50 minutos.

Otro punto destacado fue el espíritu comunitario del evento, que convirtió el desarrollo de Zara Athleticz Speed Run en un punto de encuentro de los amantes del running venidos de toda España para la ocasión.

Este carácter se potenció en los días previos con Zara Athleticz HUB, ubicado en el Espacio Monbull Conde Duque, donde, en un entorno moderno de estética brutalista, los participantes vivieron una experiencia exclusiva con recogida de dorsales, pop up store de Zara Athleticz, con productos de la colección deportiva, y Espacio JAç Hi-Fi Café, un listening room con DJs pinchando en vinilo y café de especialidad para los corredores.

Un aperitivo de ese ambiente vibrante, con la música como eje central, que se ha vivido esta mañana por las calles de Madrid en Zara Athleticz Speed Run, con DJs a lo largo de los 10 kilómetros y meta, y un visual rompedor, moderno y elegante, que ha conquistado a un público trasversal y joven: un 43,43% de participación femenina, mejorando los datos del pasado año, y un 42% de inscritos por debajo de los 30 años de edad.

Zara Athleticz Speed Run se consolida así, en su segunda edición, en la élite del running nacional en una mañana de velocidad, de récords, de comunidad y de música, ofreciendo a los 10.000 participantes una experiencia inmersiva inédita en el mundo del running. Una carrera para la historia.

ZARA ATHLETICZ SPEED RUN

Absoluta masculina

1. Santiago Catrofe (27:45)

2.Eduardo Menacho (28:13

3.Adrián Ben (28:51)

Absoluta femenina