Madrid activa dos líneas especiales de EMT para trasladar a sin hogar a los centros de acogida

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) colabora, un invierno más, en la Campaña del Frío del Ayuntamiento de Madrid, poniendo en marcha dos servicios especiales hacia los albergues de Pinar de San José (Latina) y Villa de Vallecas. Esta iniciativa, dirigida a atender a personas sin hogar, está promovida por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Ambos servicios comenzarán a funcionar desde este domingo, 23 de noviembre, en horario de tarde y prestarán servicio hasta el 1 de abril.

El servicio especial entre la plaza Elíptica y el albergue de Pinar de San José se iniciará en la Vía Lusitana, junto al intercambiador de plaza Elíptica (nodo 19224), y finalizará en el nodo 5780, próximo al albergue. En horario de tarde, las salidas se efectuarán a las 19:00 y 20:00 horas. Por la mañana, desde el centro de acogida de Pinar de San José hacia plaza Elíptica, las salidas serán a las 8:00 y 9:00 h.

El segundo servicio especial, entre la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) y el albergue de Villa de Vallecas, comenzará junto a la estación de Atocha (nodo 1166) y finalizará en el centro de acogida (nodo 5037). Las salidas en horario de tarde se realizarán a las 20:30 y 21:25 h desde Atocha con destino al polígono de Vallecas. En sentido contrario, desde Villa de Vallecas hacia la estación de Atocha, los autobuses saldrán a las 8:00 y 9:10 h.

EMT Madrid participa en esta iniciativa municipal desde 2005, año en que se puso en marcha el primer servicio entre Atocha y el albergue de Villa de Vallecas. El segundo servicio especial, con destino al albergue de Pinar de San José, se creó en 2011. Durante la campaña invernal 2024-2025, ambas rutas transportaron a 50.139 viajeros.