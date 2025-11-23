Canal de Isabel II da consejos para proteger las instalaciones de agua en las viviendas ante averías y roturas por congelación

La Comunidad de Madrid recomienda a los propietarios de viviendas proteger sus instalaciones de agua para evitar averías y roturas por congelación ante la bajada de las temperaturas. Por ello, la empresa pública Canal de Isabel II aconseja tomar medidas previas para mantener las tuberías, contadores, grifos o llaves de paso en buen estado.

Para prevenir posibles afecciones, las cañerías que rodean al medidor se pueden cubrir con coquillas, espuma de poliuretano, papel de burbujas e incluso trapos o prendas de abrigo antiguas. Además, es recomendable cerrar la llave de entrada y vaciar el circuito interior si el domicilio va a estar desocupado durante un largo periodo de tiempo.

Los fenómenos invernales suelen causar problemas y, en el peor de los casos, roturas en los contadores. En enero de 2021, con la borrasca Filomena, la empresa pública registró alrededor de 20.000 avisos de estas características en apenas once días. Por ello, se recomienda que, en caso de que se hiele el medidor y la vivienda quede sin suministro, se intente revertir la situación aplicando calor seco (nunca fuego directo) o agua muy caliente, sin forzar la llave de paso. Si no se resuelve la incidencia, los usuarios pueden llamar al teléfono gratuito 900 365 365, disponible las 24 horas del día todo el año.

Además, pueden consultarse una serie actuaciones para el mantenimiento de estas instalaciones a lo largo del año en la web de Canal de Isabel II, en su blog y en sus redes sociales. Asimismo, la compañía pública cuenta con una guía fácil o videotutoriales explicativos para ayudar a los ciudadanos. Entre ellas, comprobar que la puerta del armario donde se ubica el contador esté bien cerrada, taparla con poliespán, así como proteger el hueco interior del mueble con papel de periódico arrugado, lana, fibra de vidrio o cualquier tejido aislante.