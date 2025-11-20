El Cañaveral vuelve a la calle este sábado para reclamar equipamientos educativos

La Asociación Vecinal El Cañaveral Avanza (AVECA) ha convocado una nueva movilización para este sábado, 22 de noviembre, en el desarrollo urbanístico de El Cañaveral, perteneciente al distrito de Vicálvaro. Bajo el paraguas de su campaña reivindicativa ‘Seis meses, seis motivos’, los residentes protestarán para reclamar a las administraciones una solución urgente al déficit de infraestructuras educativas que sufre el barrio.

La marcha está programada para comenzar a las 12:00 horas frente a las instalaciones del colegio público Rudyard Kipling, situado en la calle José Escobar y Saliente, 50. El recorrido finalizará en el número 2 de la misma vía, ubicación de la parcela destinada a albergar el futuro instituto público de educación secundaria, cuya construcción es una de las demandas centrales de la protesta.

Reivindicaciones: plazas escolares y recursos

Esta es la segunda manifestación impulsada por AVECA tras la realizada a finales de octubre. En esta ocasión, el foco se sitúa exclusivamente en la educación, descrita por los organizadores como un derecho básico que no está siendo garantizado al mismo ritmo que el crecimiento poblacional de la zona.

La principal exigencia es la apertura completa e inmediata del colegio Rudyard Kipling. Según denuncia la entidad vecinal, el centro opera actualmente de forma parcial, limitando su admisión al alumnado nacido en 2022, lo que deja sin plaza a cientos de familias del barrio. Paralelamente, solicitan la planificación urgente de un segundo colegio público para equilibrar la oferta frente a la expansión de la educación concertada en la zona, así como la construcción de un instituto con capacidad suficiente para evitar el éxodo escolar a otros distritos.

Transporte y conciliación

Más allá de los edificios, las demandas vecinales incluyen la dotación adecuada de personal docente y materiales, así como la implementación de programas públicos de conciliación para días no lectivos accesibles a todos los empadronados. Asimismo, la asociación reclama un refuerzo en el transporte público y mejores conexiones con los núcleos de Vicálvaro y Coslada para facilitar los desplazamientos de las familias mientras no se resuelva la carencia de plazas locales.

La convocatoria cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones del tejido social del distrito, incluyendo la Asociación Vecinal de Vicálvaro, la Plataforma Vicálvaro por lo Público, AFUVEVA y la Asociación Feminista las Vikalvaradas, entre otras. Los organizadores han hecho un llamamiento a los asistentes para que acudan con prendas o globos de color verde, símbolo elegido para representar la defensa de la educación pública.

Foto: AV El Canaveral.