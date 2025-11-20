Convocada huelga en Iryo para noviembre y el Puente de Diciembre

El operador ferroviario Iryo enfrentará varias jornadas de paros a finales de este mes y durante el inicio de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha confirmado la activación del calendario de huelgas después de que el acto de conciliación celebrado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) concluyera sin acuerdo entre las partes.

El conflicto laboral estalla en el contexto del tercer aniversario de la compañía de alta velocidad en España. Según la representación de los trabajadores, el motivo principal de las movilizaciones es el bloqueo en la negociación del I Convenio Colectivo de la empresa. Las conversaciones, que comenzaron formalmente con la constitución de la comisión negociadora en junio de 2024, no han arrojado avances significativos tras más de un año de reuniones.

Estancamiento y reivindicaciones salariales

El sindicato denuncia que la dirección de la empresa mantiene una postura inflexible respecto a puntos clave como la actualización del salario base, la clasificación profesional y la estructura de complementos.

Desde el SFF-CGT aseguran que la plantilla sufre una congelación salarial desde el año 2022, una situación que califican de insostenible dado el aumento del coste de la vida y de la carga de trabajo. Al respecto, la organización sindical ha manifestado que, tras doce meses de diálogo, “seguimos escuchando las mismas excusas que el primer día. No existe una voluntad real de negociar”.

Las quejas se centran en dos grupos profesionales específicos. Por un lado, el personal de tripulación, que asume tareas polivalentes que van desde la venta y el embarque hasta el servicio a bordo, y que según el sindicato se encuentra entre los peores pagados del sector.

Por otro lado, el área de mantenimiento, donde se exige una escala profesional definida para reducir la brecha salarial interna; los representantes de los trabajadores critican que las ofertas económicas de la empresa en este ámbito llegan a ser inferiores a los sueldos actuales, lo que generaría una doble escala salarial.

Calendario de movilizaciones

La falta de entendimiento en el SIMA ha precipitado la decisión de la plantilla, que tras la celebración de asambleas masivas ha concluido que “la paciencia se ha agotado”. Como respuesta, se han convocado paros de 23 horas (desde las 00:00 hasta las 23:00) para los días 25, 26 y 27 de noviembre, así como para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

Estas huelgas afectarán a la totalidad de los departamentos de la compañía, incluyendo tripulación, mantenimiento, centros de excelencia (CEX), sala de control y oficinas. Desde el sindicato subrayan que el crecimiento de la operadora se debe al esfuerzo de sus empleados y lamentan tener que recurrir a la protesta: “Si IRYO presume de estabilidad y crecimiento, es gracias al trabajo de quienes hoy se ven obligadas y obligados a ir a la huelga para exigir unas condiciones básicas de dignidad”.